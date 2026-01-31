Ayra Starr désigne Burna Boy comme son choix numéro un pour une collaboration

Ayra Starr, chanteuse nigériane d’afrobeat, a désigné Burna Boy comme l’artiste avec lequel elle rêve de collaborer, alors qu’elle vient d’obtenir une nomination aux Grammy Awards 2026 pour la performance « Gimme Dat » enregistrée avec Wizkid. Lors d’une interview accordée à Billboard avec Chelley Bissainthe, la star de Love Island USA, Ayra Starr a évoqué sa reconnaissance pour cette double nomination et le rôle de certains producteurs dans ses choix artistiques.

Interrogée sur l’impact de ces nominations, la chanteuse a exprimé sa gratitude et un sentiment croissant de confiance en sa trajectoire : « Je suis très reconnaissante d’avoir été nominée deux fois aux Grammy Awards », a-t-elle expliqué, rappelant la surprise de sa première distinction et la sérénité accrue liée à la seconde.

Ayra Starr a également abordé ses collaborations artistiques et a confirmé publiquement son souhait de travailler avec Burna Boy : « J’ai collaboré avec beaucoup de gens, et j’aimerais encore collaborer avec d’autres. Mais tout le monde sait que Burna Boy est l’artiste avec lequel je rêve de collaborer. »

Nomination, genèse du titre et détails de l’enregistrement

La nomination de la chanteuse concerne la catégorie Meilleure performance musicale africaine pour « Gimme Dat », sorti en avril 2025 et signé en featuring avec Wizkid. Dans l’entretien, Ayra Starr a précisé qu’elle n’avait découvert l’origine d’un sample présent dans le morceau que pendant le processus d’enregistrement, au moment où le producteur Don Jazzy l’en a informée.

Le sample en question provient du titre « 911 », signé par Wyclef Jean et Mary J. Blige, un élément qu’Ayra Starr, née en 2002, n’avait pas immédiatement reconnu avant de faire des recherches lors de la préparation du titre. Elle a décrit sa découverte avec étonnement : « Je ne l’ai su qu’au moment d’enregistrer la chanson, quand Don Jazzy m’a dit : “OK, c’est un sample du 911.” Alors j’ai fait des recherches et je me suis dit : “Waouh !” »

Le recours au sample illustre une pratique courante dans la production musicale contemporaine, consistant à intégrer un fragment d’un enregistrement antérieur pour enrichir une nouvelle composition. Dans le cas de « Gimme Dat », l’élément emprunté a alimenté la texture sonore du morceau, contribuant à son identité et à sa réception critique.

La cérémonie des Grammy Awards 2026 se tiendra à Los Angeles et sera présentée par Trevor Noah. La diffusion en direct de l’événement est programmée pour le 1er février 2026.