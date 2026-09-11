BRICS : les ministres des Finances réclament une réforme du FMI et de la Banque mondiale

Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des BRICS veulent renforcer la représentation des économies émergentes au FMI et à la Banque mondiale et faire avancer les paiements transfrontaliers, avant le sommet de New Delhi.

Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des BRICS ont appelé à accélérer la réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale afin de donner davantage de poids aux économies émergentes, dans une déclaration adoptée à Mumbai avant le sommet des dirigeants prévu à New Delhi.

Le texte réclame des institutions financières internationales plus représentatives, transparentes et responsables. Selon Reuters, les responsables du bloc estiment que la part croissante des économies émergentes et en développement dans la production mondiale doit se traduire par une gouvernance mieux adaptée à leur poids économique.

Les ministres et gouverneurs ont également demandé de poursuivre les travaux sur des mécanismes de paiements transfrontaliers plus efficaces. Ils ont chargé la BRICS Payment Task Force d’explorer des solutions destinées à réduire les coûts et les frictions dans les transactions entre pays membres.

La réunion financière s’est tenue le 10 septembre à Mumbai. Le ministère chinois des Finances a confirmé l’adoption de la déclaration commune, tandis que les Émirats arabes unis ont annoncé le lancement d’un portail de connaissances BRICS-Nouvelle Banque de développement et l’adoption de nouvelles priorités de coopération financière.

Réformer la gouvernance financière mondiale

Cette offensive institutionnelle intervient alors que les BRICS cherchent à renforcer leur influence dans les règles de la finance internationale. Plusieurs économies africaines participent au format élargi, dont l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie, ce qui donne au débat sur la représentation au FMI et à la Banque mondiale une portée directe pour le continent.

La Nouvelle Banque de développement a parallèlement approuvé sa stratégie générale pour 2027-2031. Les représentants émiratis ont indiqué que le document doit notamment renforcer le financement de la transformation numérique, des projets technologiques, de l’action climatique et de la participation des femmes.

Les discussions financières s’inscrivent dans l’agenda économique plus large du sommet, qui doit aussi aborder les paiements internationaux, le commerce en monnaies locales et la coordination entre économies émergentes. L’Associated Press souligne toutefois que les divergences géopolitiques et économiques entre membres compliquent la recherche de positions communes sur plusieurs dossiers.

Le 18e sommet des BRICS doit se tenir les 12 et 13 septembre à New Delhi, avec la participation annoncée de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, dont Vladimir Poutine, Xi Jinping et Masoud Pezeshkian.