Pétrole : le Brent dépasse 108 dollars, au plus haut depuis mai

Les cours du pétrole ont poursuivi leur envolée vendredi 11 septembre, le Brent dépassant 108 dollars le baril sur fond de tensions persistantes au Moyen-Orient et de craintes sur les flux maritimes.

Les cours du pétrole ont encore progressé vendredi 11 septembre en Asie, le Brent atteignant 108,68 dollars le baril et le West Texas Intermediate (WTI) 103,45 dollars vers 00 h 45 GMT. Les deux références gagnent près de 13 % sur la semaine, portées par les inquiétudes sur l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Le Brent et le WTI s’orientent ainsi vers une première clôture hebdomadaire au-dessus de 100 dollars depuis la mi-mai. Les deux contrats avaient déjà bondi de plus de 6 % jeudi, dans un marché tendu par l’escalade militaire régionale et les risques qui pèsent sur plusieurs grandes routes d’exportation.

Associated Press rapporte que le Brent a retrouvé ses niveaux les plus élevés depuis mai. La hausse de l’énergie ravive les craintes d’inflation et pèse sur les marchés financiers, alors que les coûts du transport et de la production augmentent avec le renchérissement du brut.

Les investisseurs surveillent en particulier la mer Rouge et le détroit d’Ormuz. Selon Reuters, la progression des Houthis vers la zone de Bab el-Mandeb, après la prise de Mokha, a accru les craintes de perturbations supplémentaires sur une voie essentielle au commerce mondial de pétrole et de produits raffinés.

Une semaine de forte hausse

Le mouvement actuel marque une nette accélération par rapport au début de la semaine. Le 8 septembre, le Brent évoluait encore sous 100 dollars. Trois jours plus tard, il dépasse 108 dollars, tandis que le WTI s’installe au-dessus de 103 dollars.

Cette remontée intervient alors que les producteurs de l’OPEP+ ont choisi de ne pas ajouter de nouveaux volumes en octobre. Dans un communiqué publié le 6 septembre, l’OPEP a indiqué que l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l’Algérie et Oman maintiendraient en octobre leurs niveaux de production requis de septembre.

Les marchés redoutent un choc durable

La progression du pétrole se transmet déjà aux marchés obligataires et aux anticipations de taux d’intérêt. La hausse du coût de l’énergie complique la trajectoire de désinflation de plusieurs économies et alimente les attentes d’un maintien de politiques monétaires restrictives.

La prochaine réunion des sept pays participants de l’OPEP+ est fixée au 4 octobre, selon le communiqué publié par l’organisation le 6 septembre.