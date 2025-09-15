Avant Doha, le président iranien presse les pays musulmans de rompre avec Israël

Le 15 septembre, le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé les pays musulmans à rompre leurs relations avec Israël, à la veille d’un sommet prévu à Doha destiné à répondre à une attaque sans précédent, attribuée à Israël la semaine précédente et visant des responsables du Hamas au Qatar, a rapporté l’AFP. Avant son départ pour Doha, M. Pezeshkian a qualifié Israël de «régime factice», estimant que les États musulmans pouvaient couper leurs liens tout en préservant leur unité et leur cohésion, et il a dit espérer que le sommet aboutirait à une décision sur les mesures à prendre contre Israël.