Avant des frappes contre le Hezbollah, l’armée israélienne ordonne l’évacuation de communes du sud du Liban

L’armée israélienne a ordonné jeudi 18 septembre l’évacuation de communes du sud du Liban en prévision de frappes visant le mouvement pro-iranien Hezbollah. Le porte-parole militaire, le colonel Avichay Adraee, a indiqué en arabe sur les réseaux sociaux que l’armée de défense frappera prochainement des infrastructures militaires appartenant au Hezbollah, qualifié d’organisation terroriste, dans plusieurs secteurs du sud libanais, justifiant ces opérations par les tentatives interdites du mouvement de rétablir ses activités dans la région.