Australie : 6,8 milliards d’euros pour un chantier naval de sous-marins nucléaires

L’Australie va investir quelque 6,8 milliards d’euros (12 milliards de dollars australiens) sur dix ans pour rendre le chantier naval de Henderson, près de Perth en Australie-Occidentale, apte à construire une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, a annoncé le ministre de la Défense Richard Marles ; cet investissement vise à rénover et renforcer les capacités du site dans le cadre de la modernisation des moyens militaires face à la montée en puissance de la Chine. En 2021, Canberra, Londres et Washington avaient conclu le pacte tripartite Aukus, destiné à contrer l’influence croissante de Pékin en Asie-Pacifique ; cet accord prévoit la fourniture à l’Australie de trois à cinq sous-marins nucléaires d’attaque américains de classe Virginia dans un délai de 15 ans, puis la fabrication par l’Australie, en collaboration avec le Royaume-Uni, de ses propres sous-marins.

