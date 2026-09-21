Au Yémen, plus de 120 000 déplacés alors que les Houthis gagnent du terrain

Les Houthis cherchent à s’emparer de hauteurs stratégiques entre la mer Rouge et le sud du Yémen. L’escalade a déjà déplacé plus de 120 000 personnes, tandis que Washington reste en retrait.

Les Houthis poursuivaient lundi leur avancée dans le sud-ouest du Yémen et cherchent à prendre des hauteurs entre la mer Rouge et les zones encore tenues par les forces soutenues par Riyad. L’escalade a déplacé plus de 120 000 personnes et fait près de 700 morts, selon des données de l’ONU rapportées par Reuters.

Les combats se concentrent notamment autour des monts Kahboub, entre les provinces de Taëz et de Lahj. Leur prise permettrait aux Houthis de consolider les positions conquises ces dernières semaines autour du détroit de Bab el-Mandeb et d’ouvrir de nouveaux axes vers le sud tenu par le gouvernement internationalement reconnu.

L’Arabie saoudite a multiplié les frappes aériennes contre les positions houthies dans les zones montagneuses, sans parvenir jusqu’ici à enrayer l’avancée du mouvement. Des unités gouvernementales ont reculé sur plusieurs secteurs de la côte ouest après la perte de Mokha, de l’île de Perim et d’autres positions donnant sur la mer Rouge.

À Washington, une intervention directe reste incertaine. Le New York Times a rapporté que Donald Trump avait demandé au Pentagone de préparer des frappes contre les Houthis avant de revenir sur cette décision dimanche, alors que des munitions étaient déjà chargées sur des avions. Reuters a indiqué ne pas avoir pu vérifier indépendamment cette information, et le Commandement central américain n’a pas répondu à sa demande de commentaire.

La pression humanitaire continue parallèlement de s’aggraver. L’Organisation internationale pour les migrations avait comptabilisé 104 796 personnes déplacées depuis le début de l’escalade à la date du 15 septembre, dont 63 624 dans la province de Taëz et 26 364 dans celle de Lahj. Les chiffres plus récents cités par Reuters dépassent désormais 120 000 déplacés à l’intérieur du pays.

L’Associated Press rapporte de son côté que les Houthis affirment ne pas vouloir viser les navires américains tant que Washington respecte le cessez-le-feu conclu avec eux en 2025. Le mouvement maintient toutefois la pression sur les intérêts saoudiens : samedi, un missile balistique lancé vers Riyad a été intercepté par la coalition saoudienne. Les Houthis revendiquent également un contrôle renforcé des approches du détroit de Bab el-Mandeb.

Cette progression touche directement les routes énergétiques de la région. Bab el-Mandeb constitue l’un des principaux passages maritimes entre la mer Rouge et l’océan Indien, tandis que l’Arabie saoudite utilisait cette voie pour contourner les perturbations du détroit d’Ormuz. Le recul des forces soutenues par Riyad réduit désormais cette marge de manœuvre.

Les données satellitaires citées par Reuters montrent que les exportations saoudiennes passant par Ormuz ont atteint environ 2,9 millions de barils par jour ces derniers jours, contre environ 700 000 en août, alors que les chargements de brut au port de Yanbu sur la mer Rouge sont à l’arrêt depuis le 16 septembre.