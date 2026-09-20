Les Houthis lancent un missile balistique vers Riyad, l’Arabie saoudite l’intercepte

La défense aérienne saoudienne a intercepté samedi un missile balistique lancé vers Riyad. L’attaque marque une nouvelle escalade entre les Houthis et le royaume.

La défense aérienne saoudienne a intercepté et détruit samedi 19 septembre 2026 un missile balistique lancé par les Houthis vers Riyad, selon la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen. Aucune victime ni dégât n’a été signalé après l’interception.

L’alerte a brièvement placé la capitale et la zone d’Al-Kharj en état de vigilance. La Défense civile avait demandé aux habitants de s’éloigner des espaces ouverts, des fenêtres et des balcons avant de lever l’alerte une fois le danger écarté.

La coalition a également affirmé avoir déjoué d’autres tentatives contre Baish, Taïf, Farasan et Yanbu. Les Houthis ont de leur côté revendiqué plusieurs attaques contre des sites saoudiens, dont des infrastructures stratégiques, mais toutes leurs affirmations n’ont pas été vérifiées indépendamment.

L’épisode marque une nouvelle montée de tension dans le conflit qui oppose les Houthis à l’Arabie saoudite. Le 8 septembre, 73 personnes avaient été blessées dans des attaques houthies contre quatre villes saoudiennes.

La coalition saoudienne a indiqué se réserver le droit de prendre des mesures pour dissuader de nouvelles attaques, dans le respect du droit international humanitaire. Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné le 19 septembre les attaques contre l’Arabie saoudite et les menaces visant la navigation commerciale en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb.