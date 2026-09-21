SBEE : la BID annule le recrutement du responsable financier du PAEB

Le recrutement du responsable administratif et financier du Projet d’appui à l’électrification au Bénin a été annulé après que la Banque islamique de développement a relevé une erreur de procédure. L’ARMP a ensuite déclaré sans objet la dénonciation d’un candidat.

La Banque islamique de développement (BID) a demandé l’annulation de la procédure lancée par la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) pour recruter le responsable administratif et financier du Projet d’appui à l’électrification au Bénin (PAEB), après avoir relevé que le mode de recrutement retenu n’était pas conforme au document du projet.

La procédure avait été ouverte le 3 mars 2026 sous la forme d’un avis à manifestation d’intérêt visant la sélection d’un consultant individuel. Dans sa décision n°2026-078 du 30 juillet, rendue publique le 17 septembre, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) indique que la BID, bailleur du PAEB, a relevé une non-conformité dans le choix de cette procédure.

Selon la décision, la banque a estimé que le recrutement du personnel professionnel de l’unité de gestion du projet ne devait pas être conduit comme un marché de prestations intellectuelles. Il devait relever d’un processus de recrutement direct débouchant sur un contrat de travail. Par lettre datée du 3 juillet 2026, la BID a demandé l’annulation du processus en cours afin qu’il soit recadré.

L’affaire était déjà contestée par Léonid Igor Zohoungbogbo, candidat au poste de responsable administratif et financier. Après avoir obtenu 56,20 points sur 100 et été écarté, il avait saisi la SBEE puis l’ARMP le 10 juin, dénonçant notamment le traitement de son dossier et les critères appliqués lors de l’évaluation.

La SBEE a ensuite transmis à la BID, le 24 juin, les recours reçus et les propositions de réponse de la commission d’évaluation. Le bailleur a finalement constaté que la procédure elle-même ne correspondait pas au schéma prévu par le document du projet. L’arrêt du recrutement était déjà engagé lorsque l’ARMP a entendu les parties le 17 juillet.

Cette annulation a privé la contestation de son objet. L’ARMP n’a donc pas tranché au fond les griefs portant sur la notation du candidat : elle a déclaré sa dénonciation sans objet dans sa décision du 30 juillet.

L’avis initial prévoyait notamment un diplôme de niveau Bac+5 en comptabilité, gestion financière ou contrôle de gestion et au moins sept années d’expérience professionnelle, dont cinq comme responsable ou directeur administratif et financier. Les candidatures avaient été clôturées le 2 avril 2026.

La décision n°2026-078, rendue le 30 juillet 2026, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de sa notification.