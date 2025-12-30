Accueil En Brève Attentat à Sydney : la police évoque des assaillants isolés

La police australienne a annoncé mardi 30 décembre que les deux auteurs de l’attentat de Bondi, qui a fait 15 morts le 14 décembre lors d’une fête juive célébrant Hanoukah sur la plage de Bondi, n’auraient apparemment pas reçu d’aide extérieure et ne faisaient pas partie d’une organisation terroriste. Krissy Barrett, commissaire de la police fédérale, a indiqué que les individus auraient agi seuls et qu’il n’existe aucun élément laissant penser qu’ils faisaient partie d’une cellule terroriste plus large ou avaient été dirigés par d’autres pour perpétrer l’attaque. Les deux suspects, Naveed Akram et son père Sajid — ce dernier abattu par la police — s’étaient rendus dans le sud des Philippines dans les semaines précédant la tuerie, un déplacement qui avait suscité des soupçons quant à d’éventuels liens avec des extrémistes dans une région marquée par plusieurs insurrections islamistes.