Athlétisme: le Jamaïcain Oblique Seville et l’Américaine Melissa Jefferson-Wooden sacrés champions du monde du 100 m

Le Jamaïcain Oblique Seville a été sacré pour la première fois champion du monde du 100 mètres dimanche 14 septembre, lors des Mondiaux de Tokyo, en 9,77 s, établissant son record personnel et mettant fin au règne du champion olympique et du champion du monde en titre américain Noah Lyles, qui termine troisième; chez les femmes, l’Américaine Melissa Jefferson‑Wooden a, elle aussi, décroché son premier titre sur la distance en coupant la ligne en 10,61 s, la sprinteuse de 24 ans devançant la Jamaïcaine Tina Clayton et la championne olympique sainte‑lucienne Julien Alfred.