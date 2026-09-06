Arsenal-Chelsea : un derby londonien entre deux équipes invaincues

À l'Emirates Stadium, Arsenal et Chelsea, tous deux vainqueurs de leurs deux premiers matches de Premier League, s'affrontent dimanche pour la première véritable confrontation de rang de la saison, sous la houlette de Mikel Arteta et Xabi Alonso.

Arsenal et Chelsea s’affrontent ce dimanche 6 septembre, à partir de 17h30 heure de Paris (16h30 à Cotonou), à l’Emirates Stadium de Londres, à l’occasion de la troisième journée de Premier League. Les deux équipes abordent ce derby londonien invaincues, chacune créditée de deux victoires et six points en autant de journées.

Sous la direction de Mikel Arteta, Arsenal a débuté sa saison par un succès 3-0 contre Coventry le 21 août, avant de s’imposer 1-0 sur la pelouse d’Aston Villa dix jours plus tard. Les Gunners affichent pour l’instant la meilleure défense du championnat, avec quatre buts marqués et aucun encaissé.

Chelsea est dirigé depuis mai par Xabi Alonso, arrivé sur le banc londonien après son passage sur celui du Real Madrid, dont il avait pris les commandes en 2025 à la suite de son expérience réussie au Bayer Leverkusen. Les Blues ont eux aussi enchaîné deux victoires disputées, 3-2 face à Fulham puis 4-3 contre Brighton & Hove Albion le 30 août, pour une attaque prolifique de sept buts marqués mais une défense plus perméable, avec cinq buts encaissés.

Ce match représente, selon la presse sportive britannique, le premier véritable test de la saison entre deux formations encore invaincues, avant un calendrier qui se densifie pour les deux clubs.

Chelsea devra composer sans son milieu de terrain équatorien Moises Caicedo, blessé lors de la victoire contre Brighton.