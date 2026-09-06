Tunisie: nouvelle arrestation d’un journaliste du média d’investigation Al Qatiba

Rédacteur en chef du média d'investigation Al Qatiba, Mohamed Yousfi a été opéré de l'appendicite alors qu'il était en garde à vue à Tunis. Son arrestation, dénoncée par la FIJ et RSF, s'ajoute à une série de poursuites contre des journalistes critiques du pouvoir.

Le journaliste tunisien Mohamed Yousfi, rédacteur en chef du média d’investigation indépendant Al Qatiba, a été opéré en urgence de l’appendicite dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, alors qu’il se trouvait en garde à vue à Tunis, a annoncé le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dans un communiqué diffusé samedi soir.

Mohamed Yousfi avait été arrêté vendredi par la Brigade nationale d’enquête, basée à El Gorjani, alors qu’il s’apprêtait à participer à une émission sur la crise de l’eau en Tunisie, sur la radio Express FM. Il est visé par une enquête du Pôle judiciaire économique et financier pour « entente en vue de nuire aux personnes et aux biens », « enrichissement illicite » et « blanchiment d’argent », en lien avec les flux financiers d’Al Qatiba, média spécialisé dans le journalisme de données et les enquêtes de long format sur des sujets politiques, économiques, sociaux et environnementaux.

Le SNJT affirme que « les contraintes de la détention et la pression qu’elle exerce sont incompatibles avec des soins post-opératoires » et réclame l’abandon des poursuites ainsi que la libération du journaliste pour lui permettre de se rétablir. Depuis sa cellule, Mohamed Yousfi a fait passer un message à ses confrères, relayé par son avocate, Hela Bensalem : « N’ayez pas peur, continuez à écrire ! »

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a exigé sa libération immédiate, de même que Reporters sans frontières (RSF), qui a qualifié cette interpellation de « signal inquiétant pour toute la profession ».

L’arrestation de Mohamed Yousfi s’inscrit dans une série de poursuites visant des journalistes critiques du pouvoir du président Kaïs Saïed. En juin, la journaliste Khaoula Boukrim, du média TUMEDIA, a été condamnée par contumace à quatre ans de prison ; en mai, le journaliste Zied El Heni a été condamné à un an de prison ; en janvier, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies ont écopé chacun de trois ans et demi.