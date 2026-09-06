L’AS Rome renverse l’Atalanta au bout du temps additionnel

Battus jusque dans le temps additionnel, les Giallorossi ont renversé l’Atalanta (2-1) samedi à l’Olimpico grâce à Mario Hermoso et Matías Soulé, restant invaincus et co-leaders de la Serie A avec l’Inter Milan.

L’AS Rome a battu l’Atalanta Bergame (2-1) samedi 5 septembre 2026 au stade Olimpico, à Rome, lors de la 3e journée de Serie A. Menés jusque dans le temps additionnel, les Romains ont renversé la rencontre pour rester invaincus et partager la première place du championnat d’Italie avec l’Inter Milan, à neuf points.

L’Atalanta avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Éderson, dès la 47e minute, en tout début de seconde période. Dominateurs mais maladroits en attaque, les Romains avaient auparavant touché deux fois le poteau par l’intermédiaire de l’attaquant Castro. Ils ont fini par égaliser en fin de match : Mario Hermoso a marqué de la tête à la 90e minute, sur un centre de Matías Soulé, avant que ce dernier n’inscrive lui-même le but de la victoire, d’une frappe du pied gauche, dans les arrêts de jeu.

Défenseur espagnol arrivé libre de l’Atlético Madrid à l’été 2024, Mario Hermoso a marqué l’égalisation romaine. Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international argentin Matías Soulé s’est distingué comme la principale menace offensive de la Roma dans cette rencontre.

Grâce à ce succès, l’AS Rome reste invaincue après trois journées de championnat et partage la tête du classement avec l’Inter Milan, les deux clubs comptant neuf points. L’Atalanta, de son côté, essuie sa première défaite de la saison.

La rencontre marquait aussi le retour de Gian Piero Gasperini face à son ancien club. L’entraîneur italien, qui avait dirigé l’Atalanta pendant neuf saisons, a pris les commandes de l’AS Rome en juin 2025, où il s’est engagé jusqu’en 2028.

Sarri sur le banc de l’Atalanta

Depuis juin 2026, c’est Maurizio Sarri, arrivé après son départ de la Lazio, qui occupe le banc bergamasque, avec un contrat de trois ans. Il prend ainsi la suite de Gasperini, sous les ordres duquel l’Atalanta avait remporté la Ligue Europa en 2024, en battant Bayer Leverkusen (3-0) en finale.

Ce premier duel entre les deux techniciens italiens s’est achevé par la défaite de l’Atalanta, pourtant en tête au score jusqu’à la 90e minute, face à une Roma restée invaincue depuis le début de la saison.