Julie Andrews, 90 ans, décroche un nouvel Emmy pour Bridgerton

À 90 ans, Julie Andrews a remporté un deuxième Emmy consécutif pour sa voix de Lady Whistledown dans Bridgerton, confirmant la place singulière qu’elle conserve à la télévision alors qu’elle s’éloigne des rôles à l’écran.

Julie Andrews, 90 ans, a remporté dimanche 6 septembre à Los Angeles l’Emmy de la meilleure performance vocale de personnage pour son interprétation de Lady Whistledown dans Bridgerton. La comédienne britannique décroche ainsi un deuxième trophée consécutif dans cette catégorie grâce à la série de Netflix.

La Television Academy confirme que la récompense 2026 a été attribuée à Julie Andrews pour l’épisode The Waltz. Son palmarès compte désormais quatre Emmy Awards pour treize nominations au total, tandis que Bridgerton cumule sept victoires aux Emmy.

Absente de la cérémonie des Creative Arts Emmys organisée au Peacock Theater, l’actrice a vu le prix être accepté en son nom par le comédien Eric Bauza. Elle était notamment en compétition face à Pamela Adlon pour King of the Hill, Hank Azaria pour The Simpsons, Trey Parker pour South Park, Matt Vogel pour The Muppet Show et Steven Yeun pour Invincible.

Cette nouvelle distinction intervient quelques semaines après que Julie Andrews a expliqué qu’elle ne souhaitait plus vraiment reprendre de rôles à l’écran. Elle a toutefois précisé ne pas être totalement à la retraite et continuer à travailler sur des livres, des podcasts et des voix off, un choix que son rôle de narratrice dans Bridgerton illustre directement.

Lady Whistledown, un rôle devenu emblématique

Julie Andrews prête sa voix à Lady Whistledown depuis le lancement de Bridgerton. Elle avait déjà remporté cette même catégorie en 2025 pour l’épisode Into The Light, ce qui fait de sa victoire 2026 un doublé consécutif.

Les deux soirées des Creative Arts Emmys des 5 et 6 septembre ont précédé la cérémonie principale des 78e Emmy Awards, prévue le 14 septembre. Widow’s Bay a notamment dominé cette première salve de récompenses avec huit trophées, devant plusieurs autres productions déjà distinguées avant la grande soirée télévisée.

Le succès de Julie Andrews intervient alors que la comédienne a également confirmé qu’elle ne reprendrait pas son rôle de la reine Clarisse dans The Princess Diaries 3. Elle reste néanmoins active dans des projets vocaux et éditoriaux, prolongeant une carrière entamée il y a plus de sept décennies.