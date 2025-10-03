Argentine: la liste contre le Venezuela avec Lionel Messi

Monde

La liste de l’Argentine pour le rassemblement d’octobre est tombée. Lionel Messi fait partie du groupe.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
FOOTBALL
Lionel Messi avec le maillot de l'Argentine
Lionel Messi avec le maillot de l'Argentine @AFP
Déjà qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine va disputer deux rencontres amicales ce mois-ci, comptant pour la trêve internationale d’octobre. L’Albicéleste affrontera le Venezuela et le Porto Rico, les 11 et 14 octobre prochain aux Etats-Unis.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur Lionel Scaloni a dévoilé la liste des joueurs retenus. Le capitaine Lionel Messi fait partie du groupe, tout comme les Marseillais Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Le Lyonnais Nicolas Tagliafico et son ancien coéquipier à Lyon Thiago Almada sont aussi présents.

La liste de l’Argentine:

