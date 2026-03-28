Argentine 2 – 1 Mauritanie: Scaloni recadre ses hommes malgré la victoire

Malgré le succès face à la Mauritanie (2-1), Lionel Scaloni n’a pas mâché ses mots, pointant une prestation décevante de l’Argentine, loin de ses standards habituels.

Malgré la victoire, le ton était loin d’être triomphal. Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, n’a pas caché son insatisfaction après le succès (2-1) face à la Mauritanie en match amical, disputé vendredi à La Bombonera. Portés par des réalisations d’Enzo Fernández et de Nicolás Paz, les champions du monde ont assuré l’essentiel devant leur public. Mais dans le contenu, la prestation a laissé à désirer.

Entré en jeu en seconde période, Lionel Messi n’a pas réussi à faire la différence, à l’image d’une équipe globalement en manque de rythme et d’inspiration. Au coup de sifflet final, Scaloni s’est montré lucide et exigeant : « Nous n’avons pas fait un bon match. Nous n’étions pas à notre niveau. Nous devons l’admettre et nous devons nous améliorer. » Un avertissement sans frais pour l’Albiceleste, qui enchaînera mercredi avec une nouvelle opposition face à la Zambie, toujours dans le cadre de sa préparation.





