Après son appel à l’aide à Dubaï, Élodie Gossuin subit des commentaires haineux en ligne

Élodie Gossuin, actuellement bloquée à Dubaï avec son mari et leurs enfants en raison des récentes tensions au Moyen-Orient, a lancé un appel à l’aide sur Instagram après la fermeture de l’espace aérien de l’émirat, perturbant tous les décollages et atterrissages. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, l’ancienne Miss France a décrit une situation de panique liée à des interceptions de missiles et des frappes signalées dans la région.

Alors que des sources et publications évoquent des frappes et des tirs visant plusieurs capitales du Golfe, Élodie Gossuin a raconté sur son compte avoir vécu « une journée horrible ». Elle a précisé que, face aux explosions et aux appareils non identifiés, elle avait pris la décision d’éloigner ses proches « des points stratégiques et des cibles potentielles ».

Dans sa publication, elle a demandé des informations pratiques et des contacts pour rentrer en France: « Si vous avez des nouvelles pour pouvoir rentrer, si l’espace aérien rouvre, si vous avez un contact au consulat, à l’ambassade. Si vous savez où il vaut mieux se trouver pour être à l’abri, n’hésitez pas, vraiment. Merci du fond du cœur », a-t-elle écrit.

Réactions contrastées sur les réseaux sociaux

La diffusion de son appel a suscité un vif débat en ligne. Certains internautes ont exprimé leur soutien et leur inquiétude à l’égard de la famille, saluant la transparence de la publication et offrant des conseils pratiques. D’autres ont critiqué son choix de se trouver dans une zone récemment marquée par des tensions, estimant qu’il relève d’une imprudence ou d’une recherche de visibilité.

Parmi les messages publiés en réaction, plusieurs commentaires relayés par la presse comportent des reproches explicites: « Sinon la France est super belle à visiter, L’Europe aussi. Mais il faut dire ‘Je suis allée en vacances à Dubaï' », a écrit un internaute. Un autre a estimé: « De l’intérêt de se tenir informé(s) de l’actualité géopolitique avant de se rendre quelque part… ça sentait mauvais depuis des semaines ».

Des propos plus virulents ont également été recensés: « Ça veut jouer les influenceurs à faire comme tout le monde pour être vu là-bas et bah restez-y » ; « On s’en tape de ces gens » ; « Certains nantis capricieux feraient mieux de se faire discrets. Pénible » ; et des insultes directes telles que « Démerde-toi connasse ! ».

La publication d’Élodie Gossuin a été largement relayée, notamment via son compte Instagram, où elle a filmé ou raconté les événements et demandé des informations précises sur la réouverture de l’espace aérien et les contacts consulaires. Les informations sur la situation aérienne et la nature exacte des incidents dans la région proviennent des mêmes communiqués et reportages faisant état de frappes et d’interventions de l’Iran visant, selon ces sources, plusieurs capitales du Golfe.