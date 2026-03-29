Après le match, des joueurs mauritaniens se disputent le maillot de Lionel Messi

Après le succès 2-1 de l’Argentine face à la Mauritanie, l’après-match a pris une tournure inattendue qui a mis en évidence l’aura planétaire de Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or à huit reprises.

Peu après le coup de sifflet final, la majorité des joueurs mauritaniens s’est rassemblée devant le vestiaire argentin, formant une file improvisée dans l’espoir d’obtenir des maillots, le numéro 10 de Messi constituant la pièce la plus convoitée.

Plusieurs d’entre eux ont réussi à échanger leurs tenues avec d’autres internationaux argentins, mais la quête du maillot de Messi a provoqué une montée de tension: des demandes amicales ont évolué en une discussion vive entre coéquipiers, chacun estimant avoir priorité sur ce souvenir.

Déroulement

Des proches de la délégation mauritanienne ont qualifié la scène de compétitive tout en restant courtoise, indiquant que l’altercation tenait davantage de l’admiration que de l’hostilité. Un membre du staff, qui a souhaité garder l’anonymat, a rapporté que l’épisode illustrait l’importance de Messi à l’échelle mondiale et que des joueurs habituellement discrets étaient prêts à débattre entre eux pour obtenir son maillot.

La dispute, qui a duré plusieurs minutes, s’est conclue lorsque l’équipe a choisi collectivement d’attribuer le maillot à l’un de ses éléments les plus expérimentés, ce qui a permis de rétablir l’harmonie et de montrer la cohésion du groupe malgré cet incident.

Sur le plan sportif, l’apport de Messi lors de la rencontre a été limité: le joueur de 36 ans n’a fait qu’une brève entrée en tant que remplaçant. Sa présence, toutefois, a provoqué une vive réaction parmi les supporters et les adversaires. Pour nombre de joueurs mauritaniens, évoluant souvent dans des divisions inférieures en Afrique et en Asie, ce match amical représentait une opportunité rare de partager la pelouse avec une figure majeure du football.

Ce type de situation n’est pas inédit dans la carrière de Messi; adversaires et coéquipiers se sont à plusieurs reprises montrés désireux de conserver son maillot en souvenir, une pratique devenue suffisamment fréquente pour que certains joueurs célèbres reconnaissent préparer leurs demandes avant d’affronter la star argentine.