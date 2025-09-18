PAR PAYS
Août de sécheresse record en Europe et sur les côtes méditerranéennes

Selon une analyse des données de l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) réalisée par l’AFP, août 2025 a été le mois le plus sec en Europe et sur le pourtour méditerranéen depuis le début des observations en 2012, avec 53 % des sols affectés par la sécheresse. Ce taux dépasse de 23 points la moyenne des mois d’août sur la période 2012-2024, qui s’établit à 30,1 %. Depuis le début de l’année 2025, chaque mois a battu un record pour sa période, août constituant en outre le niveau le plus élevé enregistré.

