António Guterres: « Il est temps de mettre fin à cette guerre absurde » en Ukraine

Un mois après le lancement par la Russie d’une « invasion massive du territoire souverain de l’Ukraine en violation de la Charte des Nations Unies », « il est temps de mettre fin à cette guerre absurde », a déclaré mardi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est revenu ce mardi, sur le conflit qui perdure en Ukraine. « Nous avons assisté à des souffrances humaines et à des destructions épouvantables dans les villes et les villages. Des bombardements systématiques qui terrorisent les civils. Le bombardement d’hôpitaux, d’écoles, d’immeubles d’habitation et d’abris », a souligné António Guterres.

« Et tout cela s’intensifie, devenant de plus en plus destructeur et imprévisible d’heure en heure », a-t-il ajouté, notant que dix millions d’Ukrainiens ont été chassés de chez eux. Le Secrétaire général a estimé que cette guerre allait « nulle part, vite », insistant que « le seul résultat de tout cela est plus de souffrances, plus de destructions et plus d’horreurs à perte de vue ».

Le Secrétaire général a toutefois estimé qu’il ne fallait « pas perdre espoir » et a souligné que des éléments de progrès diplomatiques se dessinent sur plusieurs questions clés. « Il y a assez sur la table pour cesser les hostilités, maintenant… et négocier sérieusement, ​​maintenant. Cette guerre est ingagnable. Tôt ou tard, il faudra passer du champ de bataille à la table de la paix. C’est inévitable », a-t-il dit.

Pour António Guterres, « poursuivre la guerre en Ukraine est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement absurde ». « Il est temps d’arrêter les combats maintenant et de donner une chance à la paix ».