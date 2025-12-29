Accueil En Brève Anthony Joshua légèrement blessé dans un accident de la route mortel au Nigeria

Le boxeur britannique Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, a été légèrement blessé dans un accident de la route au Nigeria qui a coûté la vie à deux personnes, a annoncé la police nigériane lundi 29 décembre. Selon un communiqué de la police de l’État d’Ogun (sud‑ouest), le véhicule transportant Joshua « a été impliqué dans un accident dont les circonstances font l’objet d’une enquête » ; le porte‑parole précise que Joshua, « qui était assis à l’arrière du véhicule, a été légèrement blessé et reçoit des soins médicaux ». Le journal nigérian Punch rapporte que l’accident s’est produit sur l’autoroute reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, lorsque la voiture a heurté un camion ; un témoin a déclaré à Punch que « le passager à côté du conducteur et la personne à côté de Joshua sont morts sur le coup ».