Seychelles–Angola : un accord sur les services aériens envisagé cinq ans après une première tentative

L'ambassadeur désigné de l'Angola et le secrétaire principal du ministère seychellois des Affaires étrangères ont évoqué, le 31 août à Victoria, un futur accord bilatéral sur les services aériens entre les deux pays.

Les Seychelles et l’Angola ont examiné, lundi 31 août 2026 à Victoria, la possibilité de conclure un accord bilatéral sur les services aériens (ABSA), cinq ans après une première tentative restée sans suite, selon un communiqué du ministère seychellois des Affaires étrangères et de la Diaspora.

La rencontre, tenue à la Maison Quéau de Quinssy, a réuni l’ambassadeur désigné de l’Angola aux Seychelles, Domingos de Almeida Da Silva Coelho, basé à Dar es-Salaam en Tanzanie, et le secrétaire principal du ministère seychellois, Ian Madeleine. Les discussions ont notamment porté sur la mise en œuvre de l’accord général de coopération liant les deux pays, avec l’objectif d’en exploiter pleinement le potentiel, selon la même source.

Selon le communiqué, le futur accord aérien viserait à renforcer la connectivité entre les deux pays et à faciliter les échanges de personnes. Il doit aussi permettre de diversifier les marchés touristiques des Seychelles, dont l’économie dépend fortement de ce secteur, tout en soutenant les échanges commerciaux et les investissements.

Les deux parties ont également évoqué des pistes de coopération technique dans la pêche durable, l’aquaculture, l’agriculture et l’économie bleue, ainsi qu’un soutien à l’organisation par les Seychelles des Jeux des îles de l’océan Indien 2026.

Une première tentative sans suite en 2021

Une première tentative de conclure un accord sur les services aériens entre les deux pays avait échoué en 2021, sans que les raisons en aient été rendues publiques. Les discussions relancées cette année s’inscrivent dans le prolongement d’un accord d’exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé par les deux pays en août 2025.

Les relations diplomatiques entre les Seychelles et l’Angola remontent au 7 novembre 1986.