Angleterre : Mohamed Salah quittera Liverpool à l’issue de la saison

Le Liverpool FC a annoncé, mardi 24 mars 2026, que Mohamed Salah quittera le club à l’issue de la saison en cours. L’attaquant égyptien, arrivé à Anfield à l’été 2017, y a acquis un statut de joueur mondialement reconnu et d’icône auprès des supporters.

Dans un communiqué, le club indique qu’un accord a été trouvé avec le N.11 pour mettre un terme à ce chapitre après neuf saisons et que l’attaquant a souhaité informer au plus vite les fans afin d’être transparent sur son avenir, par respect pour eux.

Recruté en provenance de l’AS Roma, Salah a marqué l’histoire du club rouge : 255 réalisations en 435 matches, ce qui le place au troisième rang des meilleurs buteurs de Liverpool. Sur le plan collectif, son passage s’est traduit par de nombreux titres, dont deux championnats d’Angleterre, une Ligue des champions, ainsi que des trophées internationaux et nationaux (Coupe du monde des clubs, Supercoupe d’Europe et coupes domestiques).

Parcours individuel et collectifs de prestige ont cohabité avec des périodes plus difficiles ces derniers mois, marquées par une baisse de temps de jeu et des performances jugées insuffisantes par certains observateurs.

Palmarès individuel : meilleur joueur de la Premier League 2024-2025

En avril 2025, Salah a prolongé son contrat avec Liverpool — une prolongation annoncée par la presse jusqu’en 2027 — récompensant une saison 2024-2025 d’un exceptionnel niveau, au terme de laquelle il a été distingué meilleur joueur du championnat.

Cependant, la saison actuelle a vu son influence réduite sur le terrain. En décembre, agacé par plusieurs titularisations manquées consécutives, il a publiquement dénoncé une situation qu’il jugeait inacceptable et s’est plaint de devoir sans cesse se battre pour sa place, affirmant avoir suffisamment accompli pour le club.

Cette sortie lui a valu d’être écarté du groupe pour une rencontre, avant que ses rapports avec l’entraîneur Arne Slot ne retrouvent par la suite un climat plus apaisé. Malgré cette normalisation, son avenir restait entouré d’incertitudes au moment de l’annonce.

Le club a précisé que les hommages et la célébration de sa contribution à Liverpool seraient organisés plus tard dans l’année, lors de son départ officiel d’Anfield.