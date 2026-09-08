Bénin : Fanicko fête ses 10 ans de carrière avec un concert à Cotonou le 19 septembre

Fanicko célébrera dix ans de carrière le 19 septembre 2026 au Théâtre de verdure de l’Institut français du Bénin, à Cotonou, avec un concert annoncé comme l’un des temps forts de la rentrée culturelle.

Fanicko s’apprête à célébrer une décennie de musique sur scène. Le chanteur béninois donnera un concert le samedi 19 septembre 2026 au Théâtre de verdure de l’Institut français du Bénin, à Cotonou, pour marquer ses dix ans de carrière.

L’événement est inscrit au programme officiel de l’Institut français du Bénin, qui ouvrira avec cette soirée sa saison culturelle 2026-2027. Le concert est annoncé à 20h30, avec des billets fixés à 5 000 FCFA pour le public et 1 000 FCFA pour les adhérents.

Pour cette date anniversaire, Fanicko doit revisiter les titres qui ont jalonné son parcours et proposer un spectacle conçu comme un moment de fête, d’émotion et de partage avec son public. L’Institut français présente le rendez-vous comme un concert exceptionnel autour d’une figure désormais bien installée de la scène musicale béninoise.

La date intervient à une période chargée pour l’artiste, régulièrement présent dans les grands rendez-vous culturels du pays. En octobre 2025, Steve Mounié avait publiquement interpellé Fanicko pour imaginer un hymne autour des Guépards. Au fil des années, Fanicko a aussi construit une audience au-delà du Bénin grâce à une musique urbaine mêlant influences afro, pop et sonorités francophones.

Dix ans de carrière célébrés à Cotonou

Le concert du 19 septembre servira surtout de rétrospective vivante. Le public est attendu autour des morceaux emblématiques de Fanicko, mais aussi d’une mise en scène pensée pour rappeler les étapes fortes de sa trajectoire artistique.

La programmation est confirmée par l’Institut français du Bénin et également reprise par plusieurs agendas culturels locaux. Le rendez-vous s’inscrit dans une série d’événements prévus le même jour à l’Institut français, avec notamment une journée portes ouvertes et une installation artistique.

Pour Fanicko, cette soirée anniversaire offre l’occasion de mesurer le chemin parcouru en dix ans et de retrouver directement son public béninois à Cotonou, dans un format centré sur la scène et son répertoire.