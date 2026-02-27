Amir reçoit une lettre du gouvernement annonçant sa nomination au grade d’officier de l’ordre des Arts et des Lettres

Le chanteur Amir a annoncé, vendredi 27 février 2026, avoir reçu une lettre officielle du ministère de la Culture l’informant de sa nomination au grade d’Officier de l’ordre des Arts et des Lettres. La nouvelle, partagée sur son compte Instagram, montre le courrier signé par la ministre et une réaction émue de l’artiste, visiblement surpris par cette distinction décernée au titre de la promotion de l’hiver 2026.

Sur la photo publiée en ligne, l’en-tête ministériel et le texte de la lettre sont lisibles : la ministre annonce avoir décerné à Amir le grade d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, l’une des principales distinctions parmi les quatre ordres ministériels de la République. L’artiste accompagne la publication d’un cliché où son visage exprime la stupeur et la joie, ainsi que d’une légende adressée à la ministre : « Vous m’avez coupé le souffle, Mme la ministre ». Le message précise également que la décoration vise à honorer sa contribution à la diffusion des Arts et des Lettres en France et à l’international.

La lettre rappelle la vocation de cette décoration à récompenser ceux qui se distinguent par leurs créations artistiques ou par leur soutien à la diffusion des savoirs et des œuvres. Dans son message, la ministre souligne le choix du pays de rendre hommage à la carrière d’Amir, saluant son rôle dans la promotion du patrimoine culturel au-delà des frontières françaises.

Un parcours artistique mis à l’honneur

Amir s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à la saison 3 de l’émission The Voice, où sa voix et son interprétation ont retenu l’attention malgré l’issue de la compétition, remportée par Kendji Girac. Cette première visibilité a été suivie d’une trajectoire marquée par des albums et des titres qui ont rencontré un large succès auprès du public francophone.

Par la suite, il a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson, une étape souvent citée comme un marqueur de son rayonnement international. Son répertoire, mêlant pop énergique et ballades, ainsi que son image d’artiste accessible et travailleur, sont évoqués dans la lettre ministérielle comme éléments ayant contribué à sa nomination.

La distinction d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres est présentée dans le courrier comme une reconnaissance de « votre contribution à la diffusion des Arts et des Lettres en France et dans le monde ». Le document officiel rappelle que cette décoration récompense à la fois les créations et les actions en faveur de la transmission culturelle.

Sur son compte Instagram, Amir a manifesté son émotion en partageant la lettre et sa réaction physique au moment de la découverte. Le courrier est signé par Rachida Dati, mentionnée dans la publication, qui, selon le message accompagnant la photo, vient de quitter son poste de ministre.