Amel Bent, du 93 au 92 : sa maison à Neuilly-sur-Seine où elle a installé sa famille

Le 28 février 2026, TF1 diffuse la quinzième saison de The Voice, la plus belle voix, une édition anniversaire marquée par un renouvellement notable du plateau et des mécaniques du télé‑crochet. Au cœur de cette nouvelle saison, le retour d’Amel Bent aux côtés de trois coachs — Florent Pagny, Lara Fabian et Tayc — illustre la volonté du programme de mêler figures historiques et regards contemporains.

La production annonce une saison placée sous le signe de la créativité et des surprises artistiques, avec des dispositifs inédits qui accompagnent le renouvellement du quatuor de coachs. Pour Amel Bent, qui a déjà siégé parmi les fauteuils rouges entre 2020 et 2023, ce retour est présenté comme une étape nouvelle dans son parcours professionnel.

La présence d’Amel Bent sur le plateau coïncide avec des éléments biographiques largement relayés ces derniers mois : l’artiste, originaire de Seine‑Saint‑Denis, a installé son foyer à Neuilly‑sur‑Seine, dans les Hauts‑de‑Seine, après un parcours de vie commencé à La Courneuve.

De La Courneuve à Neuilly, un parcours ascendant

Née le 21 juin 1985 dans le 18e arrondissement de Paris, Amel Bent s’est fait connaître en 2004 à l’occasion de l’émission Nouvelle Star. Son premier album, Un jour d’été, porté par le titre Ma philosophie, a rapidement imposé son nom sur la scène de la chanson française.

L’artiste a grandi à la Cité des 4000, à La Courneuve, élevée par une mère dont le parcours a souvent été évoqué dans ses interviews. Amel Bent revendique ses racines franco‑algériennes et marocaines ; en 2025, elle a engagé des démarches pour obtenir un passeport algérien, démarche présentée comme un souhait de renouer avec ses origines.

Son installation à Neuilly‑sur‑Seine est décrite par les médias comme un aboutissement matériel sans reniement de son histoire personnelle. Le passage du département 93 au 92 est ainsi présenté comme un changement de cadre de vie, justifié notamment par la recherche de calme et d’un environnement favorable à l’éducation de ses enfants.

Très protectrice de sa vie privée, Amel Bent a toutefois laissé apercevoir quelques éléments de son intérieur au cours d’un congé maternité ; les clichés publiés puis supprimés ont fait apparaître une maison à la décoration épurée : parquet ancien, murs blancs, grandes baies vitrées, objets décoratifs marquants (vases de grande taille, miroirs dorés, bougies torsadées, un néon affichant le mot « Smile »).

La disposition des pièces — salon minimaliste, choix d’éléments fonctionnels et esthétiques — est présentée comme pensée pour la vie de famille. La salle de bains a également été décrite comme soignée, avec bougies et rangements élégants.

Sur le plan familial, Amel Bent s’est mariée en 2015 à Patrick Antonelli. Elle est mère de trois enfants : Sofia (née en 2016), Hana (2017) et Zayn (2022). Les médias rapportent que le ménage a choisi de déménager pour offrir un cadre plus paisible aux enfants, et que Neuilly‑sur‑Seine attire de nombreuses personnalités en raison de sa proximité avec Paris et de son calme.

En 2022, le mari d’Amel Bent a connu des démêlés judiciaires et une incarcération ; le couple a ensuite choisi de divorcer afin, selon les informations publiées, de protéger juridiquement l’artiste du principe de solidarité des dettes entre époux. Malgré ces épisodes, Amel Bent a poursuivi ses engagements musicaux et télévisuels.

Lors d’une intervention dans l’émission C à Vous, elle a expliqué : « J’ai toujours eu besoin de rendre très concrètes mes idées, mes sensations, mes émotions« , propos repris par la presse pour décrire l’importance accordée à son environnement domestique.