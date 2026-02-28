Ambre s’est transformée en Lady Gaga pendant la tournée de la Star Academy

Star Academy 2026 a lancé sa tournée au Mans avec un spectacle de plus de trois heures où Ambre, la lauréate de la saison, s’est imposée comme l’une des attractions majeures en reprenant notamment « Bad Romance » de Lady Gaga. Les neuf élèves qualifiés partiront pour plus de 70 dates en France, en Belgique et en Suisse au cours des trois prochains mois.

Le concert d’ouverture a duré plus de trois heures et a présenté un total de 58 titres enchaînés par les artistes. En première partie, le public a retrouvé Léo, éliminé aux portes de la tournée et non retenu par le vote du public : il a interprété son tube « Dernière soirée » ainsi que deux titres inédits annoncés comme « Alchimie » et « Griffes », avant de laisser la scène aux neuf élèves officiellement engagés sur la tournée.

Les neuf participants de la tournée sont Ambre (Amber Jadah), Mélissa, Jeanne, Anouk, Théo P., Sarah, Léa, Victor et Bastiaan. Le spectacle d’ouverture a été présenté comme la tournée la plus intense depuis la saison 3 remportée par Élodie Frégé, en raison du volume de dates et de la durée des shows.

Ambre chante ses deux idoles Patricia Kaas et Lady Gaga

Ambre a ouvert le concert depuis la fosse, face au public, sur une reprise de « Ma gueule » de Johnny Hallyday, avant d’interpréter des titres emblématiques de ses influences. La prestation la plus applaudie a été sa reprise de « Bad Romance » de Lady Gaga, chanson qui a fait l’unanimité selon les retours du public présent. Elle a également repris « Entrer dans la lumière », morceau associé à ses débuts et à Patricia Kaas.

Les prestations en duo et en solo se sont succédé : Léa et Sarah ont interprété ensemble « Always Remember Us This Way », Théo et Mélissa ont partagé « Azizam » attribué dans la retranscription à Ed Sheeran, Victor et Bastiaan se sont illustrés sur « My Way », et Jeanne et Anouk ont chanté ensemble « Une autre histoire ».

Plusieurs interprétations individuelles ont retenu l’attention : Mélissa a de nouveau proposé « Particule », prestation devenue un moment fort de la saison ; Bastiaan a repris son tableau autour de « Tainted Love » ; Jeanne a chanté en solo « Respire fort » avant d’enchaîner sur « Tout a changé (rien n’a changé) » d’Helena.

Par ailleurs, Théo a interprété « Ceux qu’on était » dans un registre évoquant Pierre Garnier, Sarah a repris « Coeur maladroit » de Marine et Victor a interprété « Havana ». Quatre hymnes ont été chantés en collégiale : « Voulez-vous », « Ne partez pas sans moi », « Au bout de mes rêves » et « Recommence-moi ».

Le concert d’ouverture s’est terminé sur « Des étoiles plein les yeux », composition de la saison 14 travaillée collectivement au château par les élèves. La setlist complète du StarAc Tour a été partagée sur Twitter, présentée a priori dans l’ordre par un compte de fans ayant compilé les informations.