Alya, fille de Karine Le Marchand, dérape sur le conflit israélo-palestinien

Karine Le Marchand, animatrice connue pour son accompagnement des agriculteurs et la présentation de L’amour est dans le pré, se retrouve au cœur d’une double polémique : des extraits de son intervention sur CNews ont suscité des accusations de racisme, et sa fille Alya a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux après une story Instagram sur la situation à Gaza. L’animatrice a répondu publiquement aux critiques sur son compte Instagram le 10 février, dénonçant des montages et des propos sortis de leur contexte.

Invitée sur le plateau de CNews par Pascal Praud pour promouvoir son documentaire Les nouveaux français, 100 ans d’immigration, Karine Le Marchand a évoqué son arrivée à Paris et son vécu personnel. Ces interventions ont rapidement circulé en extraits sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc et des accusations qui ont pris de l’ampleur en ligne. Selon l’animatrice, une députée de La France Insoumise a saisi l’Arcom au sujet de ses propos, ce qu’elle a rapporté dans un message publié sur Instagram.

Face à l’ampleur de la polémique, Karine Le Marchand a contesté la manière dont son intervention a été exploitée : « Sur trente minutes d’interviews, ils ont pris quinze secondes, sorties de leur contexte », a-t-elle déclaré, soulignant qu’il s’agissait de passages exprimant son ressenti. Elle a également tenu à préciser son identité dans ces échanges : « Heu, je suis noire, hein, voyez, à moitié noire, et fière de l’être, à moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis. » Ces éléments ont alimenté le débat public sur la manière dont les extraits médiatiques sont relayés et interprétés.

Prise de parole d’Alya et réactions en ligne

En parallèle, la fille de Karine Le Marchand, Alya, a suscité une autre controverse en juin 2025 après une story publiée sur Instagram au sujet du conflit israélo-palestinien. Intervenant sur le slogan « Free Palestine », elle a écrit : « Ils ont ni eau, ni électricité, d’où ils auraient la Free ? » Cette formule a été perçue par une partie des internautes comme une confusion entre l’appel à la liberté et l’opérateur de téléphonie, ou comme une plaisanterie de mauvais goût sur une situation humanitaire.

La story d’Alya a immédiatement généré de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont demandé le boycott de Karine Le Marchand et ont tenu des propos très virulents à l’encontre de la présentatrice et de sa fille, citant des messages tels que : « Et bien on va boycotter Karine Le Marchand, la fille a signé la fin de carrière de la mère » ou « La fille est aussi débile que la mère ». D’autres internautes ont fait le lien entre la prise de position d’Alya et les origines de son père, tandis que des voix ont défendu la jeune femme en relativisant l’acte comme une maladresse d’une personne jeune et en pointant le caractère disproportionné des attaques visant sa mère.