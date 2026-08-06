Alizée répond aux attaques sur son physique et à la déclaration d’Elon Musk

Alizée fait de nouveau la une après son retour sur scène à l’Olympia de Paris, où performances et apparence physique ont suscité des commentaires contrastés, tandis que l’homme d’affaires Elon Musk a publiquement exprimé son admiration à son égard sur X. La chanteuse a répondu avec sincérité aux critiques et aux marques d’estime, rappelant son parcours et sa vie privée.

Révélée au grand public par l’émission de télévision Graines de star et devenue célèbre avec le tube « Moi… Lolita », Alizée a traversé les années 2000 comme une figure marquante de la chanson française. Après une relation avec Jérémy Chatelain, avec qui elle a eu sa fille aînée, elle a participé à Danse avec les Stars en 2013, émission au cours de laquelle elle a rencontré son actuel compagnon, le danseur Grégoire Lyonnet, qu’elle a ensuite épousé.

Les choix de carrière d’Alizée l’ont conduite à mettre sa vie artistique entre parenthèses pour se consacrer à la danse et au projet d’une école à Ajaccio, avant de reprendre progressivement la scène et de retrouver son public lors de concerts récents.

Critiques sur son physique et réactions publiques

Depuis son retour, les échanges autour de ses prestations ont souvent porté moins sur la musique que sur son apparence. Des remarques grossophobes ont notamment émergé lors d’un concert autour du titre I gotta feeling, ce qui a poussé la chanteuse à réagir dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Elle y déplore l’acharnement subi par de nombreuses artistes : « Ça me désole, mais je ne suis pas la seule artiste dans cette situation. J’ai l’impression que toutes les femmes doivent un jour se justifier de ne plus être les mêmes, d’avoir grandi, évolué et changé d’apparence », a-t-elle déclaré.

Alizée a ajouté qu’à présent elle est « une femme mariée », heureuse et aimée par son époux : « Aujourd’hui, je suis une femme mariée. Mon mari m’aime éperdument et je suis très heureuse. Toutes ces remarques ne m’atteignent pas vraiment ». Elle a par ailleurs pointé le rôle néfaste des réseaux sociaux dans la diffusion de ces critiques, qualifiant ces plateformes de « fléau » pour la manière dont elles amplifient les commentaires sur le physique.

Autre épisode relayé sur les réseaux : l’intérêt affiché par Elon Musk, qui a évoqué sur X son admiration pour la chanteuse et pour ce qu’il présente comme un « standard de l’esthétique française ». Interrogée sur ces déclarations, Alizée a reconnu le caractère gratifiant d’une telle attention : « C’est toujours gratifiant de savoir que de telles personnalités me connaissent et apprécient mon travail. Quand on est une artiste française, on est généralement cantonnée à la France, la Suisse et la Belgique. Ma musique existe bien au-delà de ces frontières. C’est assez fou », a-t-elle confié.