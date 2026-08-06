Lutte contre la consommation de chicha: un propriétaire de bar recherché à Abomey Calavi

Opération « Zéro Chicha » à Abomey-Calavi : La Police Républicaine Démantèle un Réseau dans un Bar

​La traque contre la consommation de la chicha et les activités illicites se renforce dans le département de l’Atlantique.

Le mardi 4 août 2026, aux environs de 20 heures, la Police républicaine a mené une descente musclée dans un établissement nocturne d’Abomey-Calavi, réputé pour abriter des pratiques contraires à la loi et aux bonnes mœurs.

​L’intervention, conduite sous la direction personnelle de la Directrice départementale de la Police républicaine de l’Atlantique, s’est appuyée sur des renseignements précis désignant cet établissement comme un fumoir de substances psychotropes et un centre de débauche, réputé notamment pour l’organisation de soirées « wolosso ».

​Sur place, les forces de l’ordre ont constaté une signalétique interne explicite : des affiches à caractère érotique et des incitations à la consommation de produits interdits tapissant les murs de l’établissement. La perquisition a permis la saisie de 25 dispositifs de chicha, de nombreux tuyaux de raccordement et un lot important d’emballages de capsules.

​Au cours de la descente, deux employés du bar ont été interpellés et conduits au commissariat pour des besoins d’enquête. Le promoteur des lieux, absent lors de l’intervention, est activement recherché par les services de sécurité.

​Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’opération « Zéro chicha » menée à Abomey-Calavi pour préserver la santé publique, maintenir l’ordre et garantir la salubrité dans la commune. Les autorités réaffirmant leur détermination à poursuivre ces actions de contrôle de manière rigoureuse.

