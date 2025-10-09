Aleksander Ceferin place Cristiano Ronaldo parmi les trois meilleurs joueurs de l’histoire

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a salué la carrière exceptionnelle de Cristiano Ronaldo. Le dirigeant slovène estime que la légende portugaise figure sans conteste parmi les trois plus grands footballeurs de l’histoire.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, n’a pas tari d’éloges sur Cristiano Ronaldo. Selon lui, la star portugaise fait partie du trio de tête des plus grands footballeurs de tous les temps.

Invité dans une émission du journaliste portugais Pedro Pinto, Aleksander Ceferin a rendu un vibrant hommage à Cristiano Ronaldo. « Il est incroyable. Il nous faudrait des heures pour évoquer tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière », a déclaré le dirigeant slovène de 57 ans. « Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, certainement dans le top trois », a-t-il ajouté.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, a marqué l’histoire du football européen et mondial. Avec des titres en Ligue des champions, en Premier League, en Serie A et en Liga, le capitaine d’Al Nassr continue d’écrire sa légende. Actuellement en rassemblement avec la sélection portugaise, le joueur de 40 ans prépare les rencontres face à la Hongrie et à l’Irlande.