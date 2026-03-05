Alain Souchon : son fils Charles explique pourquoi il a choisi le nom de scène Ours

Alain Souchon a conclu, le 21 février à la Salle Pleyel à Paris, une tournée exceptionnelle de 150 dates lancée en 2024, qu’il a menée aux côtés de ses deux fils, Pierre et Charles (connu sur scène sous le nom d’Ours). La série de concerts, née autour de l’album Âme fifties (2019), primé « Album de l’année » aux Victoires de la musique 2020, a été filmée : le spectacle donné avec ses fils sera projeté dans les salles Pathé le 26 mars prochain.

Cette tournée intergénérationnelle a réuni sur scène un artiste de 81 ans et ses deux enfants musiciens, proposant au public un répertoire mêlant anciens succès et nouvelles collaborations familiales. Le projet était conçu autour du souhait de partager la scène en famille, une démarche mise en œuvre lors d’une tournée longue et dense qui a parcouru la France et d’autres lieux depuis son lancement en 2024.

Les deux fils d’Alain Souchon ont construit leur propre chemin dans la musique. L’aîné, Pierre Souchon, est présenté comme auteur-compositeur-interprète. Son frère, Charles, âgé de 47 ans, a choisi de se produire sous un pseudonyme pour distinguer sa carrière de celle du nom familial : sur scène, il est connu sous le nom d’Ours.

Alain Souchon : son fils Charles lève le voile sur son nom de scène

Le jeudi 5 mars, Ours était l’invité de la radio belge Bel RTL. L’entretien a porté sur son dernier album, Le spleen d’une vie sublime, et sur la chanson À quoi tu penses ?, coécrite avec son père et son frère. Au cours de l’émission intitulée Ils mériteraient d’être dans le journal, l’artiste a expliqué les motifs qui l’ont conduit à adopter un pseudonyme.

Charles a déclaré avoir voulu un nom de scène « un peu absurde » pour introduire une distance humoristique avec son identité administrative. « J’avais envie d’avoir un pseudo, ça m’amusait de me présenter avec une touche un peu d’humour et un décalage par rapport à la vie réelle et le nom qu’il y a sur mon passeport », a-t-il dit.

Le musicien a également évoqué son mode de travail pour justifier l’image de l’animal choisi : « Mon rythme de vie ressemble à celui d’un ours. J’hiberne très souvent. En vrai, j’hiberne un an et demi, le temps d’écrire des chansons. C’est un travail très solitaire. »

Enfin, Ours a souligné un autre élément motivant son choix : la volonté de se distinguer du patronyme familial déjà très présent sur de nombreux disques. Il a rappelé que le nom Souchon figure sur « beaucoup d’albums de disques », ce qui l’a encouragé à emprunter une identité scénique différente.