Alaa Abdel‑Fattah gracié en Égypte

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accordé sa grâce à l’activiste égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, a annoncé lundi 22 septembre la chaîne Al-Qahera News, média proche des autorités. La télévision a indiqué que « le président égyptien décide de gracier (…) plusieurs condamnés après avoir pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires à cet égard », précisant qu’Alaa Abdel-Fattah figurait parmi les bénéficiaires. Figure emblématique du soulèvement de 2011 en Égypte, Alaa Abdel-Fattah, arrêté une dernière fois en 2019 et condamné à cinq ans de prison pour un message publié sur Facebook évoquant des violences policières, a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Sur X, sa sœur Mona Seif a écrit « Mon cœur va s’arrêter » et Sanaa Seif a confirmé : « Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a gracié mon frère ».