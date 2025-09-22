PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Alaa Abdel‑Fattah gracié en Égypte

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Équateur: 14 morts dans des affrontements entre prisonniers

Pakistan: 23 morts dans des frappes aériennes en zone frontalière

Poutine propose de respecter encore un an le traité nucléaire New START avec Washington

L’Argentine lève les taxes sur les exportations de céréales jusqu’au 31 octobre

Typhon Ragasa à Hong Kong : Cathay Pacific prévoit plus de 500 annulations

Typhon Ragasa : Shenzhen prépare l’évacuation de 400 000 personnes

Zaporijjia : des morts après un bombardement russe

Le journalisme de qualité menacé, préviennent des économistes

Sept morts lors d’une attaque armée au cœur du Mexique

Donald Trump salue Charlie Kirk, «géant de sa génération»

VOIR TOUS LES FLASHS

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accordé sa grâce à l’activiste égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, a annoncé lundi 22 septembre la chaîne Al-Qahera News, média proche des autorités. La télévision a indiqué que « le président égyptien décide de gracier (…) plusieurs condamnés après avoir pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires à cet égard », précisant qu’Alaa Abdel-Fattah figurait parmi les bénéficiaires. Figure emblématique du soulèvement de 2011 en Égypte, Alaa Abdel-Fattah, arrêté une dernière fois en 2019 et condamné à cinq ans de prison pour un message publié sur Facebook évoquant des violences policières, a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Sur X, sa sœur Mona Seif a écrit « Mon cœur va s’arrêter » et Sanaa Seif a confirmé : « Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a gracié mon frère ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!