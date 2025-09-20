PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Al Nassr: Cristiano Ronaldo vole au secours de João Félix

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Al Nassr: Cristiano Ronaldo vole au secours de João Félix
Cristiano-Ronaldo-joueur mieux payé au monde en 2023
Cristiano-Ronaldo-joueur mieux payé au monde en 2023
-Publicité-
. .

L’attaquant d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a fustigé les critiques qui remettaient en question le transfert de Joao Felix à Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié les critiques visant son compatriote João Félix. L’attaquant d’Al-Nassr a pris la défense de l’ancien joueur de Chelsea, arrivé cet été en Arabie saoudite pour un montant estimé à 26 millions de livres (pouvant grimper jusqu’à 43).

Le transfert du Portugais de 25 ans a suscité de nombreuses interrogations, certains estimant qu’il quittait trop tôt le football européen pour la Saudi Pro League. Pourtant, Félix a déjà répondu sur le terrain avec un triplé dès ses débuts et une passe décisive en cinq apparitions sous ses nouvelles couleurs.

Invité du podcast portugais Chuveirinho, plusieurs chroniqueurs ont critiqué son choix, estimant qu’il s’était exilé prématurément. De quoi faire réagir Cristiano Ronaldo, qui a commenté un extrait de l’émission sur Instagram :
« Les idiots ne comprennent rien au football, et pourtant ils donnent quand même leur avis », a lâché la star portugaise.


-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ligue des champions: Rashford égale un record de Messi

Bénin

Mondial U20 féminine 2026 (Q): le Bénin corrige la Guinée et prend une sérieuse option

Europe

Boxe: Anthony Joshua bientôt sur un ring au Nigeria ?

Bénin

Mondial de pétanque: le Bénin contraint au forfait pour cause de visas

Europe

LDC: Haaland devient le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts

Europe

LDC: « ils nous ont donné une leçon », Gordon après Newcastle 1-2 Barça

Europe

LDC: l’entraineur de Naples accuse le diable après la défaite face à Man City

Bénin

Classement FIFA: le Bénin gagne trois places

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la FIFA ouvre une procédure contre l’Afrique du Sud

Europe

LDC: Liverpool s’arrache, le Bayern et le PSG déroulent, les résultats du mercredi

VOIR TOUS LES FLASHS