Al Nassr: Cristiano Ronaldo vole au secours de João Félix

L’attaquant d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a fustigé les critiques qui remettaient en question le transfert de Joao Felix à Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo n’a pas apprécié les critiques visant son compatriote João Félix. L’attaquant d’Al-Nassr a pris la défense de l’ancien joueur de Chelsea, arrivé cet été en Arabie saoudite pour un montant estimé à 26 millions de livres (pouvant grimper jusqu’à 43).

Le transfert du Portugais de 25 ans a suscité de nombreuses interrogations, certains estimant qu’il quittait trop tôt le football européen pour la Saudi Pro League. Pourtant, Félix a déjà répondu sur le terrain avec un triplé dès ses débuts et une passe décisive en cinq apparitions sous ses nouvelles couleurs.

Invité du podcast portugais Chuveirinho, plusieurs chroniqueurs ont critiqué son choix, estimant qu’il s’était exilé prématurément. De quoi faire réagir Cristiano Ronaldo, qui a commenté un extrait de l’émission sur Instagram :

« Les idiots ne comprennent rien au football, et pourtant ils donnent quand même leur avis », a lâché la star portugaise.



