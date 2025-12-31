Accueil En Brève Aide à Gaza limitée : le Hamas dénonce le «comportement criminel» d’Israël

Le Hamas a qualifié mercredi 31 décembre de « comportement criminel » la réglementation israélienne prévoyant d’interdire l’accès à Gaza à 37 organisations humanitaires à partir de jeudi 1er janvier. Dans un communiqué, le mouvement islamiste a estimé que cette mesure s’inscrivait « dans le cadre de la tentative de l’occupation (Israël) de politiser l’action humanitaire et d’en faire un instrument de chantage contre notre peuple palestinien ». Il a appelé la communauté internationale à « prendre des mesures urgentes et efficaces pour condamner ce comportement criminel ».