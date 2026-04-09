Afrique du Sud : Leo Brent Bozell III, nouvel ambassadeur des États-Unis, présente ses lettres de créance

Le 8 avril 2026, à Pretoria, Leo Brent Bozell a été officiellement accrédité comme ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud lors d’une cérémonie protocolaire où figuraient également une vingtaine d’autres diplomates récemment nommés.

Le nouveau représentant américain a remis ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa. Arrivé sur le sol sud-africain environ deux mois plus tôt, il avait déjà suscité une réaction officielle des autorités du pays en mars 2026, après des propos publics jugés critiques à l’égard des institutions sud‑africaines.

Lors de son investiture, Bozell a affirmé vouloir fonder son action sur des relations fondées sur le respect réciproque et chercher à approfondir les échanges entre Washington et Pretoria tout au long de son mandat.

Malgré ces formules de courtoisie, la relation bilatérale est marquée par une forte tension ces derniers mois, un contexte que la présence même d’un nouvel ambassadeur n’a pas suffi à apaiser.

Ramaphosa rappelle les règles du jeu diplomatique

Au cours de la cérémonie, Cyril Ramaphosa a profité de l’occasion pour rappeler aux représentants étrangers l’impératif de respecter la souveraineté du pays hôte. Le président a insisté sur la nécessité de faire preuve de retenue et d’éviter toute ingérence dans les affaires intérieures.

La nomination de Bozell intervient alors que les relations entre Washington et Pretoria ont connu plusieurs épisodes conflictuels. Les tensions se sont accentuées après l’expulsion de l’ancien ambassadeur sud‑africain aux États‑Unis, Ebrahim Rasool, en mars 2025, à la suite de propos très durs sur la politique américaine.

Plusieurs décisions prises ces dernières années ont creusé l’écart : l’administration américaine a réduit certaines aides à l’Afrique du Sud, évoquant des désaccords sur des sujets comme la législation sur l’expropriation des terres, tandis que Pretoria a engagé des actions internationales — notamment une plainte déposée contre Israël devant la Cour internationale de Justice concernant les événements à Gaza — qui ont parfois été perçues négativement à Washington.

Dans ce climat, la nomination d’un diplomate proche des cercles conservateurs et de l’ancien président Donald Trump accentue les inquiétudes sud‑africaines quant à la ligne que pourra tenir l’ambassade américaine à Pretoria au cours des prochains mois.