Afrique du Sud : l’administration Trump a accueilli près de 5 000 Afrikaners aux États-Unis

Près de 5 000 personnes d’origine afrikaner ont été transférées vers les États-Unis depuis que l’administration Trump a décidé de les placer en tête des priorités d’accueil, selon un document interne du département d’État américain. Le rapport fait état de 4 499 admissions depuis le début de l’exercice budgétaire, presque exclusivement des Afrikaners — seules trois personnes originaires d’Afghanistan figurent parmi elles — auxquelles s’ajoutent environ 340 Sud-Africains blancs admis dès les premiers jours du nouveau mandat.

Les arrivées se sont intensifiées au fil des mois : plus de 1 500 personnes sont arrivées en février, puis près de 1 300 en mars. Après un premier déplacement organisé en vol affrété en mai 2025, ces déplacements se déroulent désormais majoritairement sur des liaisons commerciales.

La majeure partie des familles et individus relocalisés a choisi de s’implanter dans des États du Sud et de l’Ouest : le Texas, la Floride et la Californie accueillent la plupart des nouveaux venus.

Cette politique s’inscrit dans un contexte de réduction sévère des capacités d’accueil : l’administration a fixé le plafond des admissions de réfugiés à 7 500 personnes pour l’année en cours, contre un ordre de grandeur avoisinant les 100 000 par an sous la présidence précédente.

Réactions et recours contre la sélection par origine

Plusieurs associations de défense des réfugiés ont saisi la justice pour contester cette orientation, dénonçant une pratique discriminatoire qui, selon elles, prive « de façon catégorique et illégale » des personnes vulnérables d’autres régions du monde de l’accès au statut de réfugié et entrave les possibilités de regroupement familial pour des groupes explicitement désignés comme prioritaires.

Les décisions de la Maison-Blanche s’appuient également sur une rhétorique offensive : lors d’une visite en mai 2025, le président américain a montré des images — qualifiées depuis de trompeuses ou falsifiées par plusieurs médias — pour étayer ses accusations de persécution de Blancs en Afrique du Sud, provoquant la stupéfaction du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Les Afrikaners forment une communauté issue principalement des colons néerlandais, renforcés par des huguenots français, qui se sont installés à la pointe sud du continent africain aux XVIIe et XVIIIe siècles.