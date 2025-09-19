Afghanistan: un couple britannique remis en liberté, selon un responsable de l’AFP

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Un couple britannique détenu depuis plusieurs mois en Afghanistan a été remis en liberté, a indiqué vendredi 19 septembre à l’AFP un responsable au courant de leur libération. Selon cette source, sous couvert d’anonymat, « Barbie et Peter Reynolds sont sortis sains et saufs de leur détention en Afghanistan à la suite d’une médiation du Qatar. Les Qataris ont négocié pendant plusieurs mois avec les autorités afghanes, en étroite collaboration avec le gouvernement britannique ». Les autorités talibanes à Kaboul ont confirmé la libération.

