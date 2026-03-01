Afghanistan : le gouvernement taliban dit cibler l’aviation pakistanaise lors de tirs à Kaboul

Des reporters de l’agence France-Presse ont déclaré avoir entendu une explosion suivie de coups de feu dans le centre de Kaboul durant la nuit du 28 février au 1er mars 2026. Les bruits ont retenti alors que la capitale afghane était déjà sur un pied d’alerte après plusieurs jours de tensions croissantes.

Le gouvernement dirigé par les talibans a indiqué que les tirs provenaient d’armes antiaériennes visant des appareils pakistanais évoluant au-dessus de la ville. Sur le réseau X, le porte-parole Zabihullah Mujahid a assuré que ces actions ciblaient l’aviation pakistanaise et a appelé la population à garder son calme.

Ces incidents interviennent au terme de mois d’altercations frontalières entre Islamabad et Kaboul. Selon les autorités afghanes, la situation a dégénéré en affrontement ouvert le jeudi 26 février, après une opération menée depuis le territoire afghan le long de la frontière.

En riposte, l’armée pakistanaise a lancé des frappes aériennes. L’exécutif afghan accuse, par ailleurs, le Pakistan d’avoir provoqué des pertes civiles dans une zone rurale de la province de Kandahar, région où réside le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada.

Un conflit aux conséquences locales et régionales

Les échanges d’armes lourdes et les raids aériens marquent une nette escalade par rapport aux accrochages ponctuels observés ces derniers mois, et soulèvent des inquiétudes quant à une détérioration plus large des relations entre les deux voisins. Les populations vivant près de la frontière subissent déjà les premières répercussions humanitaires et sécuritaires.

Sur le terrain, la situation reste mouvante et les autorités des deux pays maintiennent des positions fermes, tandis que les observateurs locaux et internationaux suivent de près l’évolution des opérations et des déclarations officielles.