Justice: Candide Azannaï devant le juge de la CRIET après six mois de détention

​C’est un rendez-vous judiciaire crucial qui se joue ce jeudi 18 juin 2026. L’ancien ministre et président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Armand-Marie Azannaï, sera présenté au juge d’instruction de la Cour de répressions des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Cette audition intervient après six mois de détention provisoire, suite à son arrestation en décembre 2025. Pour comprendre la portée de ce face-à-face avec la justice, il faut remonter le fil d’un divorce politique fracassant.

Compagnon de lutte de Patrice Talon en 2016 et nommé ministre de la Défense au début du quinquennat, Candide Azannaï claque la porte du gouvernement dès avril 2017. Un départ surprise motivé par des divergences profondes sur les réformes politiques et la méthode de gouvernance.

​Depuis cette démission, l’homme est devenu l’un des critiques les plus virulents du pouvoir. Des critiques qu’il assène au régime du président Patrice Talon sous le manteau de rapporteur national à la résistance ».

s’est illustré ses dernières années par ses longues sorties médiatiques, boycottant systématiquement les différentes élections (législatives et communales) qu’il qualifiait d’« exclusives ». À coups de déclarations chocs, il n’a cessé de dénoncer un recul démocratique et de réclamer une révision totale du cadre électoral, se positionnant en marge de l’opposition modérée.

​Cette posture de rupture radicale a pris un tournant judiciaire en décembre 2025 notamment après les événements du putsch manqué du dimanche 7 décembre 2025. Il fut interpellé dans la série des arrestations qui a suivi cette tentative de déstabilisation des institutions de la République.

Son arrestation, restée entourée de discrétion sur les motifs exacts, avait suscité une vive émotion dans le rang de ses proches qui ont dénoncé ses conditions de détention. Après un semestre passé derrière les barreaux, cette première présentation devant le juge d’instruction de la CRIET devrait enfin permettre de lever le voile sur les charges retenues contre cette figure majeure de la politique béninoise.