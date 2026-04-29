Affaire Les Démocrates: le tribunal tranche en faveur du camp de Nourénou Atchadé

Le bras de fer interne au sein du parti Les Démocrates a connu un tournant décisif ce mardi 29 avril 2026. Saisi du contentieux opposant différentes tendances du parti, le tribunal de Cotonou a donné raison au camp conduit par Nourénou Atchadé, mettant ainsi un terme provisoire à une querelle qui fragilisait la formation politique depuis plusieurs mois.

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Dans son délibéré ce mercredi 29 avril 2026, la juridiction a validé les arguments développés par les proches du député Atchadé, confirmant la légitimité de leur position dans le différend soumis à son appréciation. Cette décision judiciaire conforte donc la ligne défendue par ce courant et affaiblit, de fait, les prétentions du camp adverse celui de Éric Houndété.

Pour le camp Atchadé, il s’agit d’une victoire à la fois symbolique et politique, susceptible de rebattre les cartes dans l’organisation interne de Les Démocrates.

Si la décision du 29 avril ne met pas nécessairement fin à toutes les tensions, elle fixe néanmoins un cadre clair et offre une base juridique sur laquelle le parti devra désormais s’appuyer pour envisager la suite.

Reste à savoir si cette clarification judiciaire ouvrira la voie à un apaisement durable ou à de nouveaux ajustements internes.