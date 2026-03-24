Affaire Florence Kingbo: la CRIET ordonne une expertise médicale et renvoie l’audience

La CRIET a ordonné, ce 24 mars, une expertise médicale concernant la tiktokeuse Florence Kingbo, poursuivie dans une affaire actuellement pendante devant la juridiction spéciale.

Selon la décision rendue à l’audience, cette expertise devra être réalisée au Centre Jacquot. Elle vise à déterminer si la prévenue souffre ou non de troubles mentaux, un élément jugé nécessaire par la Cour pour la suite de la procédure.

Dans l’attente des conclusions médicales, la CRIET a décidé de renvoyer l’audience au 2 juin 2026. Les résultats de l’expertise devront être versés au dossier avant cette date afin d’éclairer la juridiction sur la responsabilité pénale de la prévenue.

L’affaire reste donc en instruction, la Cour suspendant l’examen du fond jusqu’à la production du rapport médical attendu.

Rappelons que lors de l’audience précédente, la prévenue avait pris le contre-pied de sa défense assumant pleinement les propos outrageants contre le chef de l’état.