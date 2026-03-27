Affaire des ossements humains au CNHU-HKM: sept personnes condamnées par la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict, jeudi 26 mars 2026, dans l’affaire des ossements humains retrouvés derrière le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Après plusieurs mois d’instruction, sept personnes poursuivies ont été reconnues coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnées à des peines de prison ferme ainsi qu’à des amendes substantielles.



L’affaire remonte à vendredi 28 février 2025, lorsqu’un agent d’entretien du secteur avait découvert, dans une zone en friche derrière la morgue du centre hospitalier, des restes humains partiels. Les forces de sécurité avaient été alertées et une enquête avait été ouverte.

Rapidement, les investigations avaient permis de reconstituer cinq squelettes, même si des parties essentielles, comme les têtes, n’avaient pas été retrouvées.



Au terme de l’instruction, la CRIET a estimé que cinq des prévenus, agents du CNHU-HKM, ont commis des abus de fonction, tandis que deux autres personnes ont été reconnues coupables de complicité, en lien avec des échanges révélés lors de l’extraction des téléphones des mis en cause.



Malgré les réquisitions initiales du ministère public qui avaient demandé des peines plus sévères pour certains, la Cour a statué autrement : chacun des sept prévenus a été condamné à cinq ans de prison ferme. Ils ont également été condamnés à verser, solidairement, une amende de cinq millions de FCFA à l’État béninois.

La CRIET a ordonné que deux des prévenus, qui comparaissaient libres, soient immédiatement placés sous mandat de dépôt. Les condamnés ont 15 jours pour interjeter appel de cette décision.