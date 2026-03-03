Bénin : Candide Azannaï « enfermé 24 heures sur 24 », sa défense dénonce une détention illégale

La défense de l’ancien ministre Candide Azannaï a tiré la sonnette d’alarme sur ses conditions de détention à la prison civile d’Akpro-Missérété. Sur Bip Radio, son avocat affirme que son client serait soumis à un régime contraire aux règles applicables aux détenus en attente de jugement.

Les conditions de détention de Candide Azannaï suscitent de nouvelles réactions. Incarcéré depuis le 20 décembre 2025 à la prison civile d’Akpro-Missérété, l’ancien ministre et président du parti Restaurer l’Espoir (RE) ferait face à une situation préoccupante, selon son avocat.

Intervenant sur Bip Radio, Me Aboubacar Baparapé a dénoncé ce qu’il qualifie de traitement illégal. D’après lui, son client est « enfermé 24 heures sur 24 sans possibilité de pouvoir avoir une heure pour marcher, ou faire du sport comme c’est le cas pour les autres détenus ».

Pour la défense, ces conditions ne respecteraient pas les droits reconnus aux personnes placées en détention provisoire. L’avocat estime que son client devrait bénéficier des mêmes conditions que les autres détenus, en attendant l’issue de la procédure judiciaire.

Cette sortie médiatique intervient quelques heures après la publication d’une lettre signée par les enfants de Candide Azannaï. Dans ce document, ils alertent l’opinion publique nationale et internationale sur l’état de santé de leur père, qu’ils jugent en nette dégradation.

Pour rappel, l’interpellation de Candide Azannaï remonte au vendredi 12 décembre 2025. Présenté au juge des libertés le 20 décembre, il a été placé sous mandat de dépôt.

Il est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « provocation directe à la rébellion ». Son arrestation est intervenue au lendemain de la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre 2025. Si les faits qui lui sont reprochés sont qualifiés de graves, les éléments détaillés du dossier n’ont pas encore été rendus publics.

La procédure suit actuellement son cours devant la commission d’instruction. Selon la défense, les personnes concernées seront convoquées par les magistrats instructeurs dans le cadre de l’enquête en cours.