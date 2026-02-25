Ael Pagny s’est fixé un « interdit » avec son père Florent Pagny

Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumon et contraint d’interrompre sa tournée en 2022, a traversé une épreuve suivie publiquement : chimiothérapie, une rechute, puis une phase de rémission qui lui a permis de reprendre graduellement ses activités, notamment la scène et la participation à The Voice. Face à l’incertitude médicale, le chanteur a adopté une attitude prudente, reconnaissant publiquement qu’il reste « toujours dépendant de cette bêtise-là » et rappelant que l’immunothérapie n’a pas fonctionné dans son cas.

Le diagnostic annoncé en 2022 a poussé l’artiste à interrompre ses engagements pour se concentrer sur son traitement. Malgré les difficultés liées aux soins et à une rechute, Florent Pagny a poursuivi son combat thérapeutique et est désormais en rémission, selon ses déclarations. Il a exprimé un réalisme prudent sur l’évolution possible de la maladie, tout en revenant dans l’espace public et sur des plateaux télévisés.

Aux côtés de l’artiste, la famille a joué un rôle central. Son épouse, Azucena Caamano, et ses enfants ont accompagné Florent Pagny durant cette période. L’une de ses filles, Ael Pagny, s’est longuement exprimée sur ces mois éprouvants lors d’un entretien accordé au magazine ELLE Suisse, évoquant la manière dont elle a vécu l’annonce et l’après.

La fille dresse le portrait d’une famille soudée et décrit son attitude pendant la maladie

Dans son entretien, Ael Pagny a qualifié le combat de son père de « sans aucun doute, la plus dure épreuve pour l’ensemble de notre famille ». Elle raconte avoir ressenti la proximité du danger : « J’imaginais, bien sûr, que ça peut arriver à tout le monde, mais là, le cancer nous serrait de près. »

Pour garder son équilibre, Ael explique qu’elle a volontairement choisi de ne pas modifier radicalement son quotidien : « Je n’ai pas voulu changer ma façon de vivre, je m’interdisais surtout de me faire des films et d’entrer dans une spirale négative. » Elle est partie en Argentine pour s’occuper de la ferme familiale, une présence qui, selon elle, a été utile dans la gestion concrète et émotionnelle de la maladie.

La jeune femme insiste sur l’importance de la mère dans l’accompagnement de Florent Pagny : « C’est de ma mère que mon père avait le plus besoin. Et elle était près de lui. » Elle souligne aussi le rôle du public et de la carrière de son père : il avait commencé l’aventure The Voice et a souhaité poursuivre malgré la maladie, estimant en être capable.

Ael Pagny décrit la dynamique familiale comme un soutien constant : « Dans notre famille, nous sommes tous très proches, très unis. Nous avons conscience d’avoir une belle vie et nous sommes reconnaissants. Nous pensons positif et prônons l’authenticité. »

Sur ses projets personnels, elle affirme vouloir conserver les valeurs transmises par ses parents et maintenir un lien direct avec sa famille, entre l’Argentine et la France : « Le lien direct avec ma famille est essentiel. Me partager entre l’Argentine et la France me plaît. Je rêve de ‘grandir’ en paix. »