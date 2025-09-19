Accord franco‑britannique: selon Londres, un «migrant» à bord d’un second avion vers la France

PAR PAYS
Un migrant a été expulsé vendredi 19 septembre vers la France à bord d’un deuxième avion dans le cadre de l’accord franco-britannique, après le rejet la veille de son recours par la justice, a indiqué le gouvernement britannique. Le ministre du Commerce, Peter Kyle, a confirmé à ITV News qu’il s’agissait « d’un migrant qui n’a pas le droit de rester ici et qui est renvoyé ». Un premier rapatriement, concernant un ressortissant indien, avait déjà eu lieu jeudi dans le cadre de l’accord migratoire conclu cet été entre les deux pays.

