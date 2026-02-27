Abdallah II et Rania de Jordanie refusent de rencontrer Harry et Meghan Markle

Arrivés tard le mardi 24 février à Amman, le prince Harry et Meghan Markle ont entamé dès le lendemain une série de rendez-vous présentés comme humanitaires, un an et demi après leur déplacement en Colombie. Leur programme a notamment inclus une réception à la résidence de l’ambassadeur britannique réunissant des responsables de l’Organisation mondiale de la santé et des membres du corps diplomatique.

Le Daily Mail a relayé des réactions qualifiant cette réception de « tout à fait inappropriée », estimant que la mise en scène rappelait des codes royaux abandonnés par le couple en 2020. La duchesse s’est également rendue dans un centre de rééducation à Amman en portant une veste de la marque Zara. Les Sussex n’ont toutefois pas rencontré officiellement le roi Abdallah II ni la reine Rania.

Lors d’une visite dans une entreprise soutenue par le Fonds hachémite jordanien pour le développement humain, Harry et Meghan ont échangé avec la princesse Basma Bint Talal.

Rencontre d’Abdallah II avec le directeur de l’OMS sans la présence du couple

Le roi Abdallah II entretient des relations anciennes avec le roi Charles III; leurs familles sont liées depuis la génération précédente, le père d’Abdallah, le roi Hussein, étant monté sur le trône la même année qu’Elizabeth II. La génération actuelle voit également des liens rapprochés : le prince héritier Hussein est réputé ami du prince William, qui a assisté au mariage de Hussein et de la princesse Rajwa.

Durant la même période, Abdallah II a reçu le président indonésien Prabowo Subianto ainsi que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lequel accompagnait Harry et Meghan sur ce déplacement. Les photographies officielles diffusées montrent le roi entouré de plusieurs délégations, sans présence apparente du couple, malgré le partenariat entre Archewell Philanthropies et l’OMS.