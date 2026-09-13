Beauté africaine : l’Africa Beauty Summit s’installe à Norwich ce dimanche

Panels, exposition de marques émergentes, échanges professionnels et remise de prix rythmeront cette sixième édition placée sous le thème « Beyond Boundaries », avec Seyi Shay annoncée comme intervenante principale.

La sixième édition de l’Africa Beauty Summit & Award réunit ce dimanche 13 septembre à Norwich, en Angleterre, des professionnels de la beauté, de la mode et du bien-être venus d’Afrique et de la diaspora. L’événement se tient au Maids Head Hotel et veut donner une vitrine internationale aux marques, entrepreneurs et créatifs du secteur.

Placée sous le thème « Beyond Boundaries », l’édition 2026 est consacrée à la manière dont les entreprises de beauté, de mode et de lifestyle peuvent gagner en visibilité au-delà de leurs marchés d’origine. Le programme annoncé comprend des échanges avec des professionnels, une exposition de marques, des sessions de networking et une cérémonie de récompenses.

Les organisateurs mettent aussi en avant les secteurs qui façonnent aujourd’hui l’écosystème beauté africain, des cosmétiques aux soins capillaires, en passant par l’esthétique, le bien-être, la photographie et les technologies appliquées à la beauté. L’exposition doit permettre à des marques émergentes de présenter leurs produits à des visiteurs, partenaires et professionnels du secteur.

La chanteuse britannico-nigériane Seyi Shay est annoncée comme intervenante principale. D’autres professionnels et entrepreneurs figurent au programme, parmi lesquels Bose Alao Omotoyossi, Sarah Capewell-Rive, Experience Kuberaza, Josephine Owuye, Taylor Smith et Franklin Kalu.

L’événement est porté par Seddy Initiative CIC, une organisation basée à Norwich qui présente ce rendez-vous comme une plateforme destinée à accroître la visibilité des talents africains et à favoriser les connexions entre créatifs, entrepreneurs et investisseurs. Cette sixième édition s’inscrit dans une trajectoire amorcée plusieurs années plus tôt autour de la reconnaissance des professionnels africains de la beauté.

Le sommet se déroule ce dimanche au Maids Head Hotel, au 20 Tombland à Norwich. L’accueil est prévu à partir de 15 heures, le tapis rouge à 16 heures et le programme principal à 17 h 30. Le billet d’entrée générale est annoncé à 39,99 livres sterling.