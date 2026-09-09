Fibremaxxing : 6 façons simples d’ajouter plus de fibres avec des aliments du Bénin

Le fibremaxxing a quitté TikTok pour devenir l’un des réflexes nutrition de 2026. Niébé, céréales peu raffinées, légumes et fruits entiers permettent de s’en inspirer sans transformer ses repas en défi.

Après des mois de vidéos centrées sur les protéines, les réseaux sociaux ont installé un nouveau mot dans les conversations bien-être : le « fibremaxxing ». Le principe consiste à construire davantage ses repas autour d’aliments naturellement riches en fibres. En 2026, la tendance a dépassé TikTok pour gagner les médias lifestyle et même certaines offres alimentaires grand public.

Sur le fond, l’idée est moins exotique qu’elle en a l’air. L’Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes au moins 25 g de fibres alimentaires naturellement présentes dans les aliments par jour, en privilégiant notamment céréales complètes, légumes, fruits et légumineuses. La British Nutrition Foundation rappelle de son côté que la variété des sources compte autant que la quantité.

Le piège se trouve surtout dans le mot « maxxing », qui peut donner envie d’en faire toujours plus. Les spécialistes interrogés sur cette tendance insistent au contraire sur une progression douce : augmenter brutalement les fibres peut provoquer ballonnements, gaz ou inconfort digestif. L’objectif n’est donc pas de battre un record, mais d’améliorer progressivement la place des végétaux dans l’assiette.

Au Bénin, cette approche n’oblige pas à remplir son panier de graines à la mode ou de produits importés. Beaucoup d’aliments du quotidien peuvent déjà servir de base : niébé, haricots, céréales peu raffinées, légumes-feuilles, gombo, fruits entiers, arachides ou graines.

1. Redonner une vraie place au niébé et aux haricots

Les légumineuses font partie des sources de glucides de bonne qualité mises en avant par l’OMS. Le niébé, très présent en Afrique de l’Ouest, a donc toute sa place dans une version locale du fibremaxxing.

Le réflexe le plus simple est de ne plus le considérer uniquement comme un accompagnement occasionnel. Une portion de niébé ou de haricots peut entrer dans un déjeuner, une salade tiède, une sauce ou une préparation du week-end. L’avantage pratique : on ajoute des fibres sans devoir changer toute la structure du repas.

2. Choisir plus souvent des céréales complètes ou moins raffinées

Mil, sorgho, maïs et autres céréales peuvent contribuer à l’apport en fibres lorsqu’ils sont consommés dans des versions qui conservent davantage de leur grain. Toutes les préparations ne se valent pas : plus une céréale est raffinée, moins elle garde généralement de fibres.

Sans bannir le riz blanc, le pain blanc ou les farines très fines, on peut simplement alterner. Une bouillie de mil moins raffinée, du sorgho ou une céréale complète à certains repas suffisent déjà à varier les sources.

3. Manger le fruit plus souvent que le boire

Mangue, papaye, goyave, orange, banane ou pastèque peuvent compléter un repas ou remplacer une collation très sucrée. Lorsqu’on choisit un fruit entier plutôt qu’un jus filtré, on conserve davantage de la fibre naturellement présente dans le végétal.

Le bon réflexe n’est pas d’empiler trois fruits à chaque repas, mais d’en avoir régulièrement sous la main, selon la saison et le budget. Une assiette simple devient vite plus intéressante avec un fruit entier en dessert.

4. Faire des légumes une partie du plat, pas seulement la décoration

Gombo, légumes-feuilles, aubergine africaine, carotte, tomate ou chou peuvent augmenter la diversité végétale d’un repas. L’idée est de faire une vraie place aux légumes dans les sauces, poêlées et accompagnements, plutôt que d’en ajouter une petite quantité symbolique.

Pour garder le geste facile, on peut partir d’une règle visuelle : lorsqu’un plat contient déjà féculent et protéine, chercher simplement quel légume ou quelle feuille peut compléter l’ensemble.

5. Utiliser arachides, noix et graines comme petits renforts

Les noix et les graines font aussi partie des aliments naturellement riches en fibres. Une petite poignée d’arachides non sucrées, quelques graines dans une bouillie ou un peu de noix sur un fruit peuvent enrichir un repas sans le compliquer.

Le mot-clé reste « petit » : le fibremaxxing n’a pas besoin de transformer chaque assiette en mélange de dix toppings. Quelques ajouts réguliers sont plus faciles à tenir qu’une routine spectaculaire pendant trois jours.

6. Monter en fibres progressivement et boire suffisamment

C’est probablement le conseil le moins glamour, mais le plus utile. Le système digestif peut avoir besoin de temps pour s’habituer à une hausse des fibres. Les spécialistes recommandent donc d’augmenter les quantités petit à petit et de maintenir une hydratation suffisante.

En pratique, mieux vaut modifier un ou deux repas à la fois : ajouter des légumineuses plusieurs fois dans la semaine, remplacer quelques produits très raffinés, puis augmenter la variété des fruits et légumes. On observe ensuite comment son corps réagit avant d’aller plus loin.

Le fibremaxxing devient intéressant lorsqu’on retire le côté défi pour garder le principe : plus de végétaux, plus de variété et moins de dépendance aux aliments très raffinés. Pour les personnes qui ont une maladie digestive, suivent un régime thérapeutique ou présentent des symptômes persistants, les changements importants d’alimentation doivent toutefois être discutés avec un professionnel de santé.